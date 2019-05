Boa ação de motorista e cobrador em Carapicuíba viraliza

Uma boa ação de um motorista e de um cobrador de ônibus de Carapicuíba viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Um idoso com dificuldade de locomoção, usando bengala, pediu para que o motorista parasse em frente a sua casa. O profissional parou no local solicitado. Além disso, ele e o cobrador desceram do coletivo e ajudaram o senhor a descer do ônibus e entrar na residência.

Uma das passageiras do ônibus, Magda Diana, fez questão de fotografar e elogiar o gesto nas redes sociais. “Precisamos de pessoas como vocês”, declarou, sobre o motorista e o cobrador. “Que cena linda e rara, gente que faz o bem sem olhar quem”.

A postagem com as fotos e a mensagem de Magda (veja abaixo) teve centenas de reações, compartihamentos e comentários elogiosos. “Parabéns, assim o mundo fica melhor”, comentou um internauta.

“Parabéns pela atitude. É de pessoas assim que o mundo, precisa para fazer a diferença!”, declarou outro. “Precisamos de mais gentilezas com o próximo. Mais gentileza, por favor! Parabéns aos profissionais”, foi mais um comentário.

Estava no ônibus Roseira Parque linha Del Rey, e tinha um senhor no ônibus queria descer em frente a sua casa …

