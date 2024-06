Boca Rosa fatura R$ 5 milhões no pré-lançamento de sua nova linha de maquiagem

Um sucesso! Assim foi a live de pré-lançamento da linha de maquiagens de Bianca Andrade, a Boca Rosa Beauty, realizada na noite de ontem (26). Na transmissão, que durou cerca de 4 horas, a empresária faturou R$ 5 milhões com a venda de 64 mil produtos.

Para se ter ideia, a marca alcançou o primeiro R$ 1 milhão nos primeiros 10 minutos. As informações são da revista Marie Claire, à qual Bianca explicou que o evento de pré-venda de seus produtos foi “muito bem estruturado”.

“Sabíamos que seria um sucesso, mas o resultado foi o dobro do que estipulamos como meta. Com certeza foi um marco para a história da indústria de beleza nacional”, afirmou à revista.

Aproximadamente 1 milhão de pessoas assistiram à live. Durante a ação, que contou com a participação da mãe de Boca Rosa, Monica Andrade, e do namorado italiano da CEO, o modelo Luca Daffrè, e outras personalidades.

Durante a programação, Bianca apresentou e mostrou tutoriais de como usar os produtos: “Stick Pele”, uma base em bastão disponível em 50 tons; sticks funcionais que podem ser usados como batom, sombra e blush; e um pó compacto na versão em cor ou translúcido.

O público em geral poderá adquirir os novos produtos da Boca Rosa a partir do dia 10 de julho no site oficial da marca ou em pontos de venda do varejo.

Estratégia e muito trabalho

No final de 2023, Bianca Andrade decidiu dar um passo ousado em direção aos sonhos e tornar sua marca independente, encerrando a parceria com a Payot. Com isso, a Boca Rosa Company assumiu toda a operação, desde a formulação e desenvolvimento até a logística e vendas dos produtos por meio de e-commerce próprio e de lojas parceiras.

“Reescrever essa história com a minha própria caneta e papel me trouxe um medo absurdo e com ele, uma força de revolucionar que é maior do que eu. […] Existe uma diferença entre fazer as coisas DE PROPÓSITO e fazer as coisas com propósito”, escreveu Bianca, em uma carta aberta publicada no Instagram, no começo deste mês de junho, aos 20 milhões de seguidores.

A “nova era” da marca apostou em produtos práticos e fáceis de usar. Nas redes sociais, a CEO vinha trabalhando o marketing de seus produtos com afinco, buscando sempre se aproximar do seu público, com tutoriais e vídeos que incentivam a participação dos internautas.

Foi desenvolvida uma série de publicações para apresentar os novos produtos, a nova identidade visual da marca, das embalagens e de como foi o processo de criação da linha, que é testada dermatologicamente e oftalmologicamente, sem parabenos e não agride a pele.

Bianca tem 29 anos, é carioca e conta com orgulho que veio da favela da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, a empresária mora em uma mansão luxuosa localizada na Granja Viana, bairro nobre de Cotia.