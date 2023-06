Boca Rosa mostra treino na academia com paredes de vidro em sua mansão na Granja Viana

Boca Rosa mostra treino na academia com paredes de vidro em sua...

Os 14ºC não impediram a influenciadora digital Bianca Andrade, Boca Rosa, de fazer o seu treino diário na academia de sua mansão na Granja Viana, bairro nobre de Cotia. Nesta segunda-feira (19), a empresária compartilhou com os mais de 18 milhões de seguidores no Instagram um pouco dos exercícios do dia.

“Me obriguei a sair da cama. Mas valeu a pena”, escreveu Boca Rosa, que aparece dentro de sua academia com paredes de vidro e que tem vista para a área externa do imóvel avaliado em R$ 18 milhões.

O ambiente para treinos segue o estilo moderno e industrial da mansão de Bianca Andrade, que fez um tour pela nova propriedade no final do mês de maio, quando mostrou detalhes e grande parte dos atrativos do lar localizado em um condomínio fechado, em Cotia.

