Bolsa Aluguel em Osasco aumenta para R$ 400 e Prefeitura deve indenizar famílias atingidas pelas chuvas

Na quarta-feira (12), durante o lançamento do “Programa Acolher”, em Osasco, o prefeito Rogério Lins anunciou o aumento de R$ 100 no valor do Bolsa Aluguel, passando para R$ 400. Também foi lançado um programa de indenização para as famílias que tiveram de deixar suas casas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade no início desta semana.

O aumento de 33,5% no valor do Bolsa Aluguel vai beneficiar todas as pessoas que já se encontram cadastradas no programa que recebem o auxílio.

Sobre a situação das pessoas desabrigadas devido às enchentes, o prefeito falou que a lei permite a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas com validade somente a partir do próximo ano. “O drama dessas famílias está acontecendo agora, não dá para esperar para o ano que vem. Por isso adotamos essas medidas”, disse.

Para participar do programa de indenização, as famílias atingidas pelas enchentes deverão preencher formulários e apresentar comprovantes dos prejuízos na Secretaria de Assuntos Jurídicos, no Paço Municipal, que fica na avenida Lázaro de Mello Brandão, 300.

Os dois projetos de lei prevendo as medidas serão enviados à Câmara Municipal ainda esta semana, segundo o prefeito.

Programa Acolher

O Programa Acolher foi criado pela Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, para atender as famílias que ficaram desabrigadas após o temporal no início da semana. Além do prefeito e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, também participaram do lançamento do programa empresários do município, que atenderam ao convite e fizeram as doações.

Ao todo, 4.325 pessoas serão beneficiadas com a arrecadação de 319 eletrodomésticos (fogões e geladeiras), 12 toneladas de alimentos e material de higiene e limpeza.

A Prefeitura lançou também o site Acolher Osasco, onde é possível obter mais informações sobre o funcionamento do programa e como as pessoas atingidas pelas chuvas devem proceder para serem assistidas.