Bolsa Trabalho abre milhares de vagas nas cidades da região

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para 100 mil vagas do Bolsa Trabalho no Estado. Dessas, mais de 4 mil são para as cidades da região Oeste.

Pelo programa, os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por até cinco meses para atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais durante quatro horas diárias por cinco dias na semana, além de realizarem um curso de capacitação profissional. O Bolsa Trabalho é um dos programas integrantes do Bolsa do Povo, programa de programa de assistência social e transferência de renda do governo do Estado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de junho no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Confira a quantidade de vagas abertas em cada, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

Osasco: 900

Barueri: 500

Carapicuíba: 1.400

Itapevi: 1.120

Jandira: 320

Cotia: 120

Inscrições

Para participar é necessário ser maior de 18 anos, residente do estado de São Paulo, desempregado e com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

A inscrição é feita pelo portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br), clicando no ícone Bolsa Trabalho. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na Central de Atendimento: 0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às 18h). O atendimento eletrônico é 24h: (11) 98714-2645 – WhatsApp.