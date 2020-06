Bolsonaro anuncia Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na tarde desta quinta-feira (25), que o professor Carlos Alberto Decotelli vai assumir o Ministério da Educação. O anúncio foi feito em uma publicação no Twitter.

O novo ministro ocupava até recentemente o cargo de presidente do Fundo Desenvolvimento da Educação (FNDE). Decotelli assume a pasta no lugar de Abraham Weintraub, que deixou o cargo na semana passada.

Após o anúncio do presidente, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Decotelli é o terceiro ministro da Educação na gestão Bolsonaro.

