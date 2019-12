Bolsonaro dá nota 7 ao próprio governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma avaliação ponderada de seu primeiro ano de gestão e deu nota 7 ao próprio governo. “Eu vou ser modesto. Eu acho que sete. Se não fizemos mais é porque faltou, talvez, uma melhor articulação nossa com algum setor da sociedade, (houve) inexperiência de alguns ministros”, disse, em entrevista ao “Poder em Foco”, que vai ao ar na madrugada deste domingo (22) pra segunda, no SBT, a partir da meia noite.

Bolsonaro demonstrou otimismo em relação ao próximo ano e apostou que vai melhorar o desempenho com a atuação de uma equipe em sintonia. “Quem joga, quem entra em campo são eles, eu sou técnico do time de futebol. Agora, estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar uma nota 8 em 2020”, analisou.

Na conversa de uma hora com o jornalista Fernando Rodrigues, o presidente ressaltou números positivos da economia e descartou com veemência a venda da Caixa e do Banco do Brasil.

O presidente também falou das eleições de 2020 e da corrida presidencial de 2022, entre outros temas. A respeito da própria saúde mandou um recado à população: “estou bem, graças a Deus”, concluiu.

O Poder em Foco é um programa semanal de entrevistas realizado em parceria editorial com o jornal digital Poder 360.