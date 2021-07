Bolsonaro descarta 3ª via na eleição: “está polarizado, eu e o ex-presidiário”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) minimizou, nesta terça-feira (20), a possibilidade de uma terceira via nas eleições de 2022 e avaliou que a disputa será polarizada entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tem uma passagem bíblica que diz: seja quente ou seja frio, não seja morno. Terceira via… o povo não engole isso aí. É vaselina… Não vai dar certo, não vai atrair a simpatia da população, não existe terceira via. Está polarizado, eu e o ex-presidiário, que desviou bilhões dos cofres públicos e vai disputar as eleições do ano que vem”, declarou Bolsonaro, em referência a Lula, durante entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

O presidente também voltou a defender o voto impresso.

