Bolsonaro diz que canalização no Rochdale, em Osasco, alcançará “70 mil pessoas que sofrem com enchentes”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, nesta terça-feira (1°), que as obras de canalização no Jardim Rochdale, em Osasco, vai beneficiar mais de 70 mil pessoas que sofrem com as fortes chuvas e inundações.

No Twitter, Bolsonaro publicou um vídeo mostrando o andamento das intervenções no bairro, que foi afetado com o temporal que atingiu a zona Norte da cidade ontem. “Entre as intervenções, estão as obras de infraestrutura, recuperação de área degradada e regularização fundiária”, disse o presidente.

O vídeo mostra também a visita do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao lado do prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), às obras. “Estamos enfrentando um problema histórico de enchentes e inundações, que sempre afetou essa comunidade”, diz o ministro.

“Aqui, milhares de famílias perdiam tudo com qualquer chuva. Através do apoio do governo federal, nós removemos essas famílias que, hoje, moram em unidades habitacionais com infraestrutura. Essa é a maior obra de canalização e de infraestrutura da história da nossa cidade”, diz Rogério Lins, no vídeo publicado pelo presidente.

– SP: obra de canalização e urbanização em Osasco alcançará mais de 70 mil pessoas que sofrem com enchentes. – Andamento das obras de urbanização do Jardim Rochdale. Entre as intervenções, estão as obras de infraestrutura, recuperação de área degradada e regularização fundiária. pic.twitter.com/iQpbvlAWfk — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 1, 2022

Investimentos

O investimento nas obras de canalização e urbanização no Rochdale é de R$ 110 milhões, sendo R$ 87,3 milhões do governo federal, de acordo com a Prefeitura de Osasco. Desde 2019, o governo federal já investiu mais de 27 milhões.

O projeto inclui 2,5 quilômetros de canalização do braço morto do Rio Tietê para combate às enchentes; abertura de vias, colocação de guias e 35 mil m² de pavimentação; e implantação de quadras poliesportivas, academias ao ar livre e praças em áreas ao longo do córrego; paisagismo e plantio de árvores.

A região também receberá obras de saneamento básico com micro e macrodrenagem e coleta de esgoto e a implantação de interligações entre os bairros para pedestres, veículos de passeio e transporte público, criando um novo sistema de mobilidade entre Rochdale, Canaã, Aliança e Piratininga.