Bolsonaro diz que “povo que vota em Lula merece sofrer”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser um de seus principais adversários nas eleições presidenciais de 2022. “Pelo amor de Deus, o povo que porventura vote em um cara desses é um povo que merece sofrer”, declarou Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira (19).

publicidade

Lula tem figurado como o principal adversário do atual presidente nas pesquisas de intenção de voto realizadas até o momento, que chegam a sinalizar para um favoritismo do petista contra Bolsonaro no segundo turno.

Bolsonaro também voltou a atacar a Rede Globo: “Fui eleito em uma situação inacreditável. E o pessoal dizia que: ‘ninguém aguentaria dois meses com a Globo batendo. Estou com dois anos e quatro meses. E não admito que chamem a Globo de lixo. Lixo é reciclável.”

publicidade