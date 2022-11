Bolsonaro e PL pedem anulação de votos em parte das urnas no 2º turno

O presidente Jair Bolsonaro e o seu partido, o PL, que é presidido por Valdemar Costa Neto, solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação de votos apurados em parte das urnas eletrônicas. Ambos questionam o resultado das eleições e afirmam que Bolsonaro venceu no segundo turno.

publicidade

Bolsonaro entregou ao TSE um relatório no qual alega “desconformidades irreparáveis no funcionamento” dos modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015. As urnas, no entanto, foram validadas em auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) e das Forças Armadas.

Segundo o documento, o instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para realizar uma auditoria independente, apontou supostos “problemas irreparáveis de mau funcionamento das urnas com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022” em equipamentos fabricados antes de 2020. Com esse argumento, a legenda pede a invalidação de votos “das urnas em que sejam comprovadas desconformidades de mau funcionamento”.

publicidade

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL também inclua na representação o questionamento quanto ao resultado do primeiro turno, quando o partido de Bolsonaro obteve a maior bancada na Câmara, ao eleger 99 deputados.

O PL já havia sinalizado que apresentaria uma ação ao TSE. Na semana passada, Valdemar Costa Neto informou à imprensa sobre a representação que seria entregue para questionar o resultado das eleições que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com mais de 50% dos votos.

publicidade

Sem conseguir a reeleição, Bolsonaro se isolou no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele quebrou o silêncio dois dias após sua derrota, quando seus apoiadores já haviam bloqueado estradas e começaram a fazer manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis, em todo o país, com pedidos de intervenção militar.