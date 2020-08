Bolsonaro lidera com folga pesquisa eleitoral para 2022

Pesquisa divulgada pelo portal Poder 360 nesta quinta-feira (6) mostra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na frente com larga vantagem sobre outros cotados para concorrer à presidência da República em 2022.

No primeiro turno, o atual presidente aparece com 38% das intenções de voto, contra 14% de Haddad (PT), 10% de Sergio Moro (sem partido) e 6% de Ciro Gomes (PDT). O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta aparece na sequência, com 5%.

Em um eventual segundo turno contra Haddad, Bolsonaro venceria por 42% a 34%; já na disputa contra seu ex-ministro da Justiça e agora desafeto Moro, a situação ficaria mais difícil para o atual presidente, com empate em 41%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de agosto com 2500 entrevistas por telefone com pessoas de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Confira abaixo mais detalhes do levantamento: