Bolsonaro passa atestado e fica fora de pelo menos quatro debates no segundo turno

Bolsonaro passa atestado e fica fora de pelo menos quatro debates no...

Com Revista Fórum

Publicidade

Sem liberação dos médicos, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) não participará do debate programado pela Rede Bandeirantes para esta quinta-feira (11) e nem também em outros três que foram marcados para a próxima semana, que são os do Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ (veja o calendário de debates previstos abaixo).

Seu adversário no segundo turno, o candidato Fernando Haddad (PT), disse, em coletiva para a imprensa internacional, nesta quarta-feira (10), que vai até uma enfermaria se for o caso para debater com Bolsonaro. “É impossível uma pessoa assumir a presidência sem debater o País”, disse.

Os médicos Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo e Leandro Echenique examinaram o candidato nesta quarta e informaram que ele só terá alta a partir da quinta-feira da próxima semana, dia 18. “Com certeza ele terá condições na semana que vem”, afirmou Macedo.

Ainda nesta quarta-feira, o Blog do Noblat, do jornalista Ricardo Noblat, informou que “ordens dos mais altos escalões das TVs Record e Bandeirantes foram dadas para que o jornalismo das duas emissoras produzam reportagens contra Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República”.

Publicidade

Na última quinta-feira (4), enquanto ocorria o debate entre os presidenciáveis na Rede Globo, Jair Bolsonaro (PSL) concedia entrevista exclusiva à Record. A emissora, controlada pelo bispo Edir Macedo, decidiu apoiar Bolsonaro.

Debates previstos para o segundo turno:

11/10 – Band – 22h

14/10 – Gazeta- 19h30

Publicidade

15/10 – RedeTV! – 22h

17/10 – SBT – 18h20

21/10 – Record – 22h

26/10 – Globo – 21h30