Bolsonaro reconhece Joe Biden como presidente eleito dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro emitiu nesta terça-feira (15) mensagem oficial em que cumprimenta o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. O comunicado ocorre um dia depois da votação do Colégio Eleitoral que confirmou a eleição do democrata como próximo presidente norte-americano, e cinco semanas após o encerramento das eleições.

“Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo ‘a terra dos livres e o lar dos corajosos’. Estarei pronto a trabalhar com vossa excelência e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos”, disse Bolsonaro.

– Saudações ao Presidente @JoeBiden , com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo “a terra dos livres e o lar dos corajosos”. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 15, 2020

A mensagem foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores e reproduzida nas redes sociais do presidente brasileiro.

Com base nos resultados da votação de novembro, Biden obteve 306 votos do Colégio Eleitoral contra 232 do republicano e atual presidente, Donald Trump. Nas urnas, Biden obteve 81,2 milhões de votos (51,3%) contra 74,2 milhões de Trump (46,8%). Biden e sua companheira de chapa, Kamala Harris, tomam posse no dia 20 de janeiro para um mandato de quatro anos. (Da Agência Brasil)