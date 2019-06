Bolsonaro sai em defesa de Neymar: “Acredito nele”

O presidente Jair Bolsonaro também saiu em defesa de Neymar, acusado de estupro por uma mulher em escândalo que veio a tona no fim de semana. A seleção brasileira joga na noite desta quarta-feira (5) contra o Catar, em Brasília, e Bolsonaro comentou a expectativa para a partida e manifestou apoio ao jogador.

“Hoje devo estar no jogo do Brasil, espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. Está em num momento difícil, mas acredito nele. Neymar, hoje à noite estamos juntos”, declarou o presidente, durante evento em Goiás.

A mulher diz que foi abusada e agredida por Neymar, que fez um vídeo expondo uma conversa com conteúdo sexual entre os dois no WhatsApp para negar a acusação.

Publicidade

…..

Leia também:

Japan Matsuri: festival de cultura japonesa em Osasco acontece no fim de semana

Publicidade

Bolsonaro apresenta projeto que aumenta para 40 limite de pontos na CNH

Começam na sexta (7) inscrições para concurso público em Osasco com 184 vagas