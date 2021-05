Bolsonaro se irrita com apoiadora e dispara: “Quem não tá contente comigo, tem Lula em 2022”

O presidente Jair Bolsonaro se irritou com uma apoiadora que cobrou providências para que o povo “deixe de sofrer”. Aborrecido, ele disse que quem não está satisfeito com sua gestão pode votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições.

publicidade

“Você passou 30 anos votando em quem? Em que tipo de gente? Quer ditadura, não é comigo. Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022”, disparou, na manhã desta terça-feira (25), no Palácio da Alvorada.

A mulher se calou por alguns segundos com a resposta, mas ainda tentou se explicar ao presidente, dizendo que apoia o seu governo. Bolsonaro, no entanto, continuou a criticá-la. “Não entendi mal, não. A senhora pode ser uma grande candidata em 2022 para chegar, assumir, e resolver os problemas”, ironizou.

publicidade

“Tem muita gente melhor do que eu. Agora, o cara tem que se apresentar e ser candidato”, finalizou o presidente, que também voltou a criticar as medidas de isolamento social tomadas por governos estaduais e municipais durante a pandemia.

“NÃO ADIANTA TENTAR ME CANTAR”// Bolsonaro responde a colunista que o chamou de “brocha” e “gay passivo”