Bolsonaro tem novo partido para disputar presidência

O Partido Social Liberal (PSL) anunciou acordo firmado nesta sexta-feira, 5, para o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) ser o candidato do partido à presidência nas eleições de outubro.

“É com muita honra que o deputado se sente abrigado pela legenda, e muito à vontade em um partido onde existe total comunhão de pensamentos”, destaca nota conjunta assinada pelo presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, e Jair Bolsonaro.

O deputado federal seria candidato pelo Patriota, mas em rota de colisão com a direção da legenda e vinha procurando outro partido para ser candidato a presidente.

As pesquisas de intenção de voto mais recentes apontam Bolsonaro na segunda posição, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Saída

O acordo de Bolsonaro com o PSL fez o movimento Livres deixar o partido. “Agora, infelizmente, Livres e PSL tomam caminhos separados. A chegada do deputado Jair Bolsonaro, negociada à revelia dos nossos acordos, é inteiramente incompatível com o projeto do Livres de construir no Brasil uma força partidária moderna, transparente e limpa”, criticou o movimento, em nota.