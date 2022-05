Bom Prato celebra Dia das Mães com almoço especial nesta sexta em Osasco e região

Os restaurantes do Bom Prato, que tem unidades em Osasco, Carapicuíba e Itapevi, servirão um almoço especial nesta sexta-feira (6), em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no domingo.

Serão mais de 30 opções entre pratos principais e guarnições, como lombo ao molho barbecue, bife de copa lombo ao molho de limão, lagarto, copa lombo ao molho e bisteca suína assada ao molho. Também serão servidos batata assada ao parmesão, ravioli de 4 queijos, macarrão com brócolis, purê de mandioca com crispi de bacon, abobrinha gratinada, entre outros.

Todos os pratos são acompanhados do tradicional arroz com feijão e salada. Os cardápios, assim como as marmitas entregues pelas unidades móveis, podem sofrer alterações.

O almoço especial no Bom Prato também irá trazer sobremesas, entre elas doce de abóbora, doce de banana, salada de fruta, mousse de morango, mousse de maracujá, bolinho de chocolate, pudim de coco, bombom e mais.

Os pratos serão servidos a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h para o público em geral. Adultos pagam R$ 1 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita, assim como a população em situação de rua, que devem apresentar o cartão com QR Code.

Confira o cardápio especial de Dia das Mães em cada unidade Bom Prato na região:

OSASCO

Prato principal e guarnições: Caçarola bovina de feijão branco, batata Lisboa, arroz com cenoura, feijão carioca /

Sobremesa: doce de banana caseiro //

CARAPICUÍBA

Iscas de carne bovina ao molho de vinho com champignons, macarrão ao azeite com ervas finas (alecrim e manjericão), almeirão com cenoura ralada e croutons, arroz com

abobrinha, feijão com bacon //

Sobremesa: Moranguete //

ITAPEVI

Caçarola de feijão branco Batata Lisboa Salada (acelga,cenoura e beterraba), arroz branco, feijão carioca //

Sobremesa: Doce de Banana

Confira o cardápio especial de Dia das Mães no endereço: https://bit.ly/3ygNCna