Bom Prato Cotia deve ficar pronto em 30 dias

As obras para implantação do restaurante Bom Prato em Cotia devem ficar prontas em 30 dias. Para isso, o antigo imóvel do Movimenta Cotia, na região central, está passando por modificações.

No local será instalada uma cozinha industrial, câmara frigorífica, espaço administrativo, estoque e refeitório, além de ar condicionado e equipamentos de acessibilidade.

Por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo Estadual, será servido no restaurante cerca de 1.200 almoços por dia a R$1,00. Também serão servidos 300 cafés a R$0,50.

O Bom Prato Cotia será gerido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, que venceu a licitação realizada pelo Estado. O convênio contempla a utilização de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e tudo foi analisado e deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

As obras do Bom Prato foram anunciadas em agosto de 2021. Na época, João Doria (PSDB), então governador do Estado, disse que seriam investidos ali cerca de R$ 1 milhão, sem, no entanto, estipular prazo para a obra.

Em seu discurso na Câmara por ocasião do aniversário da cidade, no último dia 2 de abril, o prefeito Rogério Franco (PSD) disse que o atraso, tanto para essa obra quanto para a prometida modernização da Rodovia Raposo Tavares, poderia ser devido a sua aproximação com o pré-candidato petista ao governo do Estado, Fernando Haddad.