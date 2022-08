Bom Prato Móvel atende em novo endereço em Osasco

O caminhão do Bom Prato Móvel Osasco está atendendo em novo endereço desde segunda-feira (15), informou a Secretaria de Desenvolvimento Social.

publicidade

As refeições estão sendo servidas agora na Rua Morada dos Sonhos, 218, no Jardim Roberto, e seguem nesse endereço até o dia 28 de outubro.

A oferta das refeições no local tem início a partir das 11h. As refeições são preparadas nos restaurantes do programa, colocadas em embalagens descartáveis e transportadas pelos caminhões em caixas térmicas hot box, que ajudam a manter a temperatura dos alimentos.

publicidade

Cada caminhão transporta 300 refeições até as comunidades distantes dos restaurantes do programa ao custo de R$ 1,00 cada, o mesmo valor dos almoços e jantares nas unidades fixas.

Para conferir todos os endereços das unidades fixas e móveis do Bom Prato basta acessar o endereço: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/bom_prato.php.