Bom Prato Móvel chega à Chácara Vitápolis em Itapevi

A partir do dia 4 de julho, os moradores da Chácara Vitápolis, em Itapevi, terão acesso a mais uma opção de alimentação acessível. O Bom Prato móvel, uma iniciativa do governo estadual, iniciará suas operações na Avenida João Pereira Lima, próximo ao número 33, na antiga passagem férrea da estação de trem Engenheiro Cardoso.

publicidade

Esta unidade móvel, que reforça o atendimento de refeições na cidade desde junho do ano passado, funcionará de segunda a sexta-feira, com início do serviço às 11h. O restaurante sobre rodas tem como meta servir 300 almoços diários, oferecendo um cardápio variado que inclui sobremesa, tudo pelo preço acessível de R$ 1,00 por refeição.

O programa Bom Prato, conhecido por oferecer refeições a preços acessíveis em unidades fixas, adaptou-se às necessidades da população com a criação de unidades móveis. Essa flexibilidade permite que o serviço alcance áreas que não possuem restaurantes fixos, ampliando assim o acesso à alimentação de qualidade para um número maior de pessoas.