Bom Prato Osasco passa a atender aos finais de semana e feriados

O Governo de São Paulo irá abrir 31 unidades do Bom Prato no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio. Entre elas, a de Osasco também passa a oferecer as refeições todos os dias.

publicidade

A ampliação do atendimento do programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em São Paulo.

Com a de Osasco, já são três unidades do restaurante popular na região com horário de atendimento ampliado (Carapicuíba e Cotia).

publicidade

Nos finais de semana e feriados, as unidades servirão as refeições no formato de marmitex.

Horários de funcionamento:

– 7h – Café da Manhã

– 10h30 – Almoço prioritário para idosos

– 11h – Almoço

– 17h – Jantar

publicidade

Confira os endereços dos restaurantes no link:

www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/