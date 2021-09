O incêndio que atingiu uma comunidade no Jardim Padroeira, em Osasco, foi controlado no início da noite desta terça-feira (28). Foram enviadas oito viaturas do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência, na Rua Nova Conceição.

Enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros, dezenas de vizinhos tentavam apagar o fogo com baldes d’água. Segundo a corporação, ao menos cinco barracos foram atingidos pelas chamas. Não houve feridos.