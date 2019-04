Bombeiros encontram corpo da modelo Carol Bittencourt

Os bombeiros encontraram no mar nesta segunda-feira (29) o corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos. Ela estava desaparecida desde a tarde de ontem (28), após um acidente de barco em meio a uma forte chuva, em Ilhabela, litoral norte paulista. O corpo foi achado perto da praia das Cigarras, em São Sebastião.

Carol desapareceu após pular no mar para salvar um de seus cachorros em meio à tempestade. Ela estava no barco com o marido, que conseguiu se salvar após nadar por cerca de três horas até a costa.