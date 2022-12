Bombeiros encontram corpo de rapaz que desapareceu durante temporal em Osasco

O corpo de um rapaz de 21 anos foi localizado, na manhã desta quarta-feira (7), no Jardim Rochdale, em Osasco, por equipes do Corpo de Bombeiros. A vítima teria caído dentro de um córrego, no Industrial Anhanguera, durante as fortes chuvas que atingiram a região, na noite de ontem e estava desaparecida desde então.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h37 e iniciou as buscas. O rapaz foi encontrado sem vida, por volta das 7h24 de hoje, na rua Cuiabá, zona Norte da cidade.

As equipes da Prefeitura de Osasco (Defesa Civil, Assistência Social, Serviços e Obras, Meio Ambiente, Fundo Social de Solidariedade, Guarda Civil Municipal, Habitação) continuam empenhadas no atendimento à população.

Alerta

Ontem, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre condições para chuvas intensas com acumulados elevados de até 55mm nesta quarta-feira (7). Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.