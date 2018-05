Bombeiros encontram corpo no prédio que desabou em SP

As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram no final da manhã de hoje (4) a primeira vítima nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após um incêndio na madrugada da ultima terça-feira (1º).

Publicidade

Parte do corpo da vitima está soterrada no local identificado como setor 1, local em que as equipes de resgate concentram as buscas manuais pela queda do morador conhecido como Ricardo, que caiu quando tentava ser resgatado. Ontem por volta das 14 horas, a cadela Vasty identificou um sinal de vítima neste setor. As equipes de Buscas e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) investiram na retirada dos escombros e as equipes encontraram a primeira vítima fatal.

Durante a madrugada, 5 máquinas auxiliaram na retirada dos escombros. Os entulhos do prédio que desabou formam uma montanha de 15 metros de altura. Uma equipe com mais de 40 homens trabalharam na madrugada, quando atingiram escombros habitados por moradores, já que começaram a ser encontradas roupas dos moradores e botijões de gás.

Incêndio

O incêndio que causou o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, na última terça-feira (1º), foi causado por um curto-circuito em uma tomada de um cômodo no quinto andar. O espaço era ocupado por uma família de quatro pessoas. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, o pai e uma criança ficaram feridos com queimaduras graves.

Publicidade

“O incêndio começou no quinto andar, em um cômodo que era ocupado por uma famílias, quatro pessoas, duas dessas pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital. Uma para a Santa Casa e outra para o Hospital das Clínicas”, disse.

O estado da criança, que tem 3 anos de idade, é grave. Ela foi socorrida pelo pai, que está com dois terços do corpo queimados. “Mas está em uma situação aparentemente melhor que a da criança”, informou o secretário.

De acordo com Barbosa Filho, três aparelhos estavam ligados na tomada onde ocorreu o curto-circuito: um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. “Não foi uma briga de casal [como chegou a ser cogitado inicialmente], o que aconteceu foi a fatalidade, em um prédio que tinha diversas irregularidades, essa tomada ligava três aparelhos, terminou vitimando a família que ocupava esse cômodo”. O secretário disse que a mãe, que foi ouvida pela polícia, conseguiu salvar o outro filho, um bebê.

Agência Brasil