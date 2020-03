Bombeiros receberam chamados para enchentes e quedas de árvores em Osasco neste domingo (8)

A forte chuva que caiu na tarde deste domingo (8) fez o Corpo de Bombeiros receber seis chamados para desmoronamentos e 18 para enchentes em Osasco, e 16 chamados para quedas de árvores em Osasco, Cotia e na capital paulista. A Defesa Civil decretou estado de atenção para toda a capital paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a tendência para amanhã é de chuvas rápidas no final da tarde, por conta da chegada de uma brisa marítima, que deve provocar também queda na temperatura, com ligeira sensação de frio, variando de 16ºC a 27ºC.

No vídeo abaixo, internauta mostra como ficou a avenida Analice Sakatauskas, em Osasco, em meio a chuva deste domingo. Também foram afetados as avenidas Maria Campos, Bussocaba, e diversas vias do Centro da cidade e da região do Km 18, entre diversos outros pontos do município.

Baixada Santista

Depois do temporal da noite de segunda-feira (2), que atingiu a Baixa Santista, os bombeiros já encontraram 42 corpos sob os escombros após deslizamentos de terra. Ainda há 36 pessoas desaparecidas.

Com Agência Brasil