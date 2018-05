Bombeiros reencontram criança que salvaram em Osasco

No último dia 8, durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima em Osasco, uma equipe do 18º Grupamento de Bombeiros, composta pelos Cabos J. Roberto e Tonchaca foi surpreendida por uma mulher desesperada que estava no interior de um veículo. Ela suplicava por socorro e carregava sua sobrinha, Luiza, de apenas 2 anos, já desfalecida em seus braços.

Rapidamente a equipe iniciou os procedimentos técnicos e constatou que a pequena Luiza havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Sem tempo de encaminhar a vítima até o hospital, eles decidiram por iniciar os procedimentos de primeiros socorros ali mesmo e, após muita tensão, conseguiram reanimá-la. Com a pequena Luiza estabilizada, as equipes solicitaram apoio aos policiais militares Iauch e Reinaldo, do 42º Batalhão, para conduzi-la ao Hospital Regional.

No caminho ao hospital, ela teve outra parada cardiorrespiratória, mas a equipe policial, treinada em primeiros-socorros, conseguiu reanimar a criança. Finalmente no hospital, ela foi atendida e se recuperou bem.

Passado o susto, os bombeiros Tonchaca e J. Roberto visitaram a pequena Luiza na casa dela no sábado, 12, e aproveitaram a ocasião para registrar o momento.