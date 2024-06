Bombeiros tentam controlar incêndio em edifício comercial de Barueri; fumaça é vista a quilômetros

Onze equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e continuam trabalhando no início da noite desta terça-feira (18) para conter o incêndio que atingiu um galpão comercial, na Vila São Luiz, em Barueri. Até o momento, não há feridos.

Segundo a corporação, na edificação situada na avenida Cachoeira, altura do número 1200, funcionava um depósito de autopeças. O fogo se alastrou rapidamente consumindo quase todo o imóvel, que abrigava materiais como caixas de papelão, lanternas, paralamas e outros itens.

Inicialmente, por volta das 16h15, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Depois, foi necessário dobrar o número de bombeiros.

“Ainda não começamos a fase do rescaldo, mas o fogo não se propagará além do galpão. E também não temos vítimas, o que é o mais importante”, afirma o Corpo de Bombeiros, em publicação no X, antigo Twitter.

O trânsito foi interditado na avenida Cachoeira e nas imediações. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri atuam para organizar o fluxo de veículos e orientam para que motoristas evitem a região.

As chamas assustaram moradores de diversos bairros de Barueri e de cidades vizinhas, como Osasco, Carapicuíba, Jandira e Cotia. Nas redes sociais, há vários relatos de pessoas que viram a nuvem escura de fumaça.