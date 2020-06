Bombril retira esponja “Krespinha” do mercado e pede desculpa após ser acusada de racismo

Após ser acusada de racismo por milhares de internautas ao promover a esponja “Kespinha”, a Bombril decidiu retirar o item da sua linha de produtos. O comunicado foi publicado nas redes sociais da marca, acompanhado por um pedido de desculpa, na noite desta quarta-feira (17).

Segundo a Bombril, o produto estava no portfólio da marca há quase 70 anos, mas sem qualquer publicidade. “Não se tratava de lançamento ou reposicionamento de produto. A marca estava no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos, fato que não diminui nossa responsabilidade”, diz o comunicado.

Na publicação, a Bombril destacou a cobrança das pessoas para com as empresas e instituições em relação ao respeito à diversidade. “Não há mais espaço para manifestações de preconceitos, sejam elas explícitas ou implícitas. A Bombril compartilha desses valores”, diz outro trecho do texto.

A Bombril afirmou ainda que toda a comunicação da marca será revista e que pretende criar ações que promovam o compromisso com a diversidade.

Na publicação do pedido de desculpas, milhares de internautas também se manifestaram. “Que bom que vão retirar do ar e repensar a comunicação. Para haver diversidade na comunicação, deve haver diversidade em quem comunica. Se certifiquem que as empresas contratadas para fazer comunicação tem profissionais pretos à frente das campanhas”, escreveu um internauta.

“70 anos com um produto no mercado para só agora verem que era errado produzir algo assim? Aguardando essa posição na prática”, disse um rapaz. “Essa proposta não deveria nem ter saído do papel e exemplifica a falta de representatividade nas indústrias”, escreveu outro internauta.