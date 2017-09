“Bonde da Justiça” promete fazer justiça com as próprias mãos no RJ

Da Revista Fórum

Os tempos são de barbárie no Rio de Janeiro. Moradores da Zona Norte da cidade estão prometendo fazer justiça com as próprias mãos.

Cartazes espalhados pelas ruas de bairros como Rocha Miranda, Turiaçu e Colégio, assinados pelo “Bonde da Justiça”, determina que bandidos”, “malandros” e “viciados” deixem o bairro e ainda lista “penas” para determinados atos.

Por exemplo: quem for pego roubando, terá os dedos cortados com serra elétrica; se alguém ouvir funk que faz apologia ao crime, terá o equipamento apreendido. “Surra de porrete” e “morte” também estão entre as punições.

*Com informações do blog do Ancelmo Góis