Boticário começa o ano com mais de 700 produtos em promoção

O Boticário realiza uma nova promoção: a Boti Promo. Ao todo serão mais de 700 produtos das categorias Perfumaria, Maquiagem e Cuidados Pessoais com até 50% de desconto entre o fim de dezembro e 26 de janeiro.

Entre os destaques da promoção está o Floratta Love Flower, com 20% de desconto. O último lançamento de perfumaria do Boticário traz uma fragrância floral com nuances amadeiradas, toque delicado e romântico.

Para homens, O Boticário traz o Uomini Desodorante Colônia Moto Soul com redução de 50% – uma fragrância amadeirada fresca.

Para deixar a pele macia e perfumada, a linha Nativa SPA Vinoterapia é uma ótima escolha. Formulada com gotas purificadas de quinoa, a loção oferece hidratação profunda. Além do Vino, as opções Óleos Indianos e Monoi&Argan também entram em oferta.

Assim como os desodorantes colônia Nativa SPA Queen Vanilla e Royal Plum, que estarão a venda com 50% de desconto.

Em maquiagem, O Boticário apresenta uma seleção de batons Make B, com texturas macias e que não ressacam os lábios, a partir de R$22,90. Entre as sugestões, a marca destaca o Make B. Taupe Cool e o Batom Mate Chic Purple.

Promoção O Boticário:

Serviço:

Floratta Love Flower

De R$ 99,90 por R$ 79,90

Preço Nordeste: De R$ 94,90 por R$ 75,90

NativaSPA Vino – Loção Desodorante Hidratante Corporal, 400ml

De R$ 59,90 por R$ 29,90

Uomini Moto Soul – Desodorante Colônia 100ml

De R$ 124,90 por R$ 61,90

Preço Nordeste: De R$ 119,90 por R$ 59,90

Batom Mate Taupe Cool, 3,6g

De R$ 46,90 por R$ 22,90

Desodorante Colônia Nativa SPA Queen Vanilla, 75ml

De R$ 119,90 por R$ 59,90

Preço Nordeste: de R$ 109,90 por R$ 54,90