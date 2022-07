Boxe de Osasco conquista três medalhas no Paulista

A equipe de boxe de Osasco conquistou três medalhas no Campeonato Paulista Infantil, realizado em Mogi das Cruzes, no interior paulista, entre os dias 3 e 17 de julho. Torneiro foi homologado pela FEBESP (Federação de Boxe do Estado de São Paulo).

Quatro atletas representaram Osasco na disputa, sendo que três deles conseguiram medalhas: Cláudio Souza (-60 kg), ouro; Felipe Moreira (-36 kg), prata; e Emanuel Davi (-50 kg) bronze. Miguel Rosário (-54 kg) não conseguiu chegar ao pódio.

Além do Paulista, outra comitiva osasquense marcou presença no Campeonato Brasileiro de Boxe, chancelado pela CBBOXE (Confederação Brasileira de Boxe). Evento foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 10 deste mês.

Na disputa, Elvis Gomes (+92 kg), integrante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, e Pamela Aparecida (-54 kg) representaram a cidade, mas não avançaram às finais.

Agora a equipe se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil, que será realizado em setembro em Foz do Iguaçu, Paraná.