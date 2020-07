“Bozobag”: empresa lança saco para cocô de pets com imagem de Bolsonaro

Uma empresa tem chamado a atenção nas redes sociais após lançar um saco coletor de cocô de pets com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, o “Bozobag”.

“Os saquinhos são usados como uma forma de protesto contra a situação atual do nosso país. Mostre toda sua indignação com o governo atual fazendo a coisa certa: coletando cocô de seu pet com a cara do responsável”, declara a empresa, por meio de seu site.

Ainda de acordo com os criadores do “Bozobag”, “o presidente parece não se importar com questões ambientais, mas nós sim. Os saquinhos são feitos com material 100% reciclado”.