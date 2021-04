Brasil Smiles/Secor está com agenda aberta em Taboão da Serra

A parceria Brasil Smiles/Secor já chegou a Taboão da Serra para atender os associados do Sindicato dos Comerciários com todas as especialidades odontológicas, infraestrutura de altíssima qualidade, ótimos profissionais, atendimento humanizado e seguro, seguindo rigorosamente as normas e protocolos sanitários de combate a covid-19.

A Avaliação é gratuita, para marcar basta ligar (11) 3685-0355 ou mandar mensagem para o whatsapp (11) 93493-8001. Os atendimentos acontecem na subsede de Taboão da Serra, localizada na rua Sete de Setembro, 273 – Jardim São Salvador, Taboão da Serra, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Os procedimentos são realizados por equipe qualificada e liderada pelo Dr. Alexandre Bussab, direto do quadro “Arruma Meu Marido”, do programa “A Hora do Faro”, na Record TV. “O associado Secor tem à disposição o que existe de mais moderno e revolucionário no atendimento odontológico e já pode realizar o sonho de um sorriso totalmente novo com implantes dentários, próteses parafusadas sobre implantes e restaurações estéticas com tecnologia 3D, entre muitos outros procedimentos”, diz o dentista.

A equipe da Brasil Smiles/Secor é formada por profissionais experientes e qualificados, aptos a oferecer um tratamento de alta qualidade, com segurança e sempre com a missão de fazer o melhor atendimento possível seja na extração de dentes; implante de próteses dentárias; cirurgias corretivas; procedimentos emergenciais entre outros.

