Brasileirão: Basket Osasco enfrenta o Vitória-BA em casa nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), às 19h, o Basket Osasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Adulto masculino. Desta vez, contra o Vitória-BA, em duelo válido pela segunda rodada, no ginásio Geodésico, em Osasco. A entrada é gratuita para os torcedores.

publicidade

Na estreia da competição nacional, no último fim de semana, a Coruja venceu o AZ Araraquara por 81 a 70 e agora busca a segunda vitória para manter 100% de aproveitamento.

O time comandado pelo técnico Adriano Geraldes está pronto para o segundo compromisso e brigará ponto a ponto pelo resultado. “Esperamos a torcida novamente presente, apoiando do início ao fim como foi no nosso primeiro jogo, para se Deus quiser, sairmos com mais uma vitória no Brasileiro”, disse o armador Dalaqua.

publicidade

O ginásio Geodésico, casa do Basket Osasco, fica na Avenida Eucalipto, 281, no bairro Cidade das Flores. Após o duelo contra o Vitória-BA nesta quinta-feira (9), o time osasquense terá dois compromissos fora de casa, em Santa Catarina, contra Blumenau-SC (14/03) e AD Brusque-SC (16/03).