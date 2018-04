Brasileiros do sexo masculino nascidos no ano 2000 devem fazer o alistamento militar

Brasileiros do sexo masculino nascidos no ano 2000 devem fazer o alistamento...

A Junta de Serviço Militar convoca todos os brasileiros do sexo masculino, nascidos no ano 2000, para realizarem o Alistamento Militar obrigatório. O alistamento poderá ser feito pela internet, através do site: www.alistamento.eb.mil.br, até o dia 30 de junho de 2018. Para realizar o cadastro, o cidadão precisa possuir CPF, e-mail válido, telefone celular para contato e endereço residencial.

Publicidade

Os jovens que não possuem CPF ou nasceram em anos anteriores, e ainda não serviram ao Exército, devem procurar a Junta de Serviço Militar de Osasco, localizada na Rua Melvin Jones, 161, Centro, até o dia 30 de junho para realizar o alistamento. Para mais informações: (11) 3654-3508 ou e-mail: [email protected]

Serviço

Alistamento Militar para nascidos no ano 2000

Período: até 30 de junho 2018

Site: www.alistamento.eb.mil.br

Endereço da Junta Militar de Osasco, Rua Melvin Jones, 161, Centro – Osasco

Horário de atendimento: das 8h às 16 horas

Telefone para contato: (11) 3654-3508

E-mail: [email protected]