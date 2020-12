Briga de PMs aconteceu por divergência sobre horário de almoço

A briga pública entre dois policiais militares em plena Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo, cujas imagens viralizaram nesta sexta-feira (4) teria acontecido devido a um desentendimento relacionado ao horário de almoço entre os dois.

O registro interno da ocorrência aponta que o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias reclamou da demora para o soldado Felipe do Nascimento voltar do almoço e afirmou que reportaria o caso ao sargento, pois não teria mais tempo para almoçar. Ao ouvir as queixas do cabo, o soldado Nascimento se irritou, sacou a arma, apontou para o rosto de Matias e começou a ameaçá-lo, na frente de populares, que debocharam da cena.

Após a desavença, os PMs foram à sede do 7º Batalhão, onde a ocorrência foi registrada como “desinteligência entre PMs escalados”.

A Polícia Militar afirmou que os policiais envolvidos no episódio foram “identificados e imediatamente retirados de serviço” e que “O Comando do Policiamento local está adotando as providências cabíveis em relação aos fatos”.