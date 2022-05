Briga durante festa termina com três baleados em Osasco

Três pessoas foram baleadas após uma discussão que aconteceu durante uma festa no bairro Bussocaba, em Osasco, na madrugada deste domingo (1°). O autor dos disparos ainda não foi localizado.

Segundo informações da Record TV, a discussão teria começado durante a festa que acontecia na rua Antônio Cornélio. A briga envolvia a prima de uma das vítimas, que se aproximou do homem que estava armado e foi baleada.

Este primeiro rapaz que foi atingido pelos disparos foi socorrido, encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco, passou por cirurgia e em seguida foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva. Ele está consciente e estável.

Os disparos acertaram outros dois homens, um de 33 anos e outro de 56, de raspão no ombro e no pé. Ambos foram encaminhados aos hospital e liberados em seguida.

O caso foi registrado no DP de Osasco, que prossegue com as informações para identificar e prender o autor dos disparos. A arma utilizada no crime também não foi encontrada.

(Com informações da Record TV)