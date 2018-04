Bruna Furlan cobra e Facebook será convocado para dar explicações na Câmara dos Deputados

Foi aprovada em uma comissão que discute a proteção de dados pessoais na Câmara dos Deputados um pedido para que o Facebook do Brasil dê explicações sobre o impacto do uso e da coleta de dados no caso da Cambridge Analytica. Três pedidos de audiência pública haviam sido protocolados com este objetivo, um deles da deputada federal barueriense Bruna Furlan (PSDB-SP). A comissão entendeu, no entanto, que um seminário sobre o assunto seria mais apropriado.

Publicidade

Presidente da comissão, Bruna Furlan afirma que que “o sigilo e a privacidade dos dados pessoais de mais de 440 mil brasileiros foram violados”. Isso depois que um aplicativo compartilhou informações não autorizadas com a consultoria que fez a campanha política de Donald Trump.

“Dados pessoais de mais de 440 mil brasileiros foram violados”, disse Bruna Furlan

O Facebook Brasil deve ser convocado a prestar esclarecimentos durante um seminário que também deve ter representantes do Ministério Público Federal, do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.

O evento também deve discutir projetos de lei sobre a proteção de dados pessoais no país.