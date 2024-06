Bruna Louise apresenta seu show “Ela Tá Correndo Atrás” em Cotia nesta quinta-feira (20)

A comediante Bruna Louise desembarca em Cotia com seu novo espetáculo “Ela Tá Correndo Atrás”. As apresentações serão Teatro Desafio (R. Ametista, 21 – Bairro do Maranhão, Cotia) nesta quinta-feira (20), às 19h e 21h.

Em “Ela Tá Correndo Atrás”, Bruna Louise segue firme em sua missão de fazer o público rir às gargalhadas, mas também de empoderar e combater preconceitos e julgamentos. A artista promete levar os espectadores a saírem do teatro com a cabeça pensativa e a barriga doída de tanto rir.

Por meio de piadas, improvisos e interações, ela se aproxima da plateia em um show bastante identificativo e impactante.

Os ingressos estão à vendda no site Bilheteria Express.