Bruna Marquezine recebe álbum só com figurinhas de Neymar: “troco por qualquer um”, avisa

Bruna Marquezine recebe álbum só com figurinhas de Neymar: “troco por qualquer...

A atriz Bruna Marquezine foi presenteada com um álbum e diversos pacotes de figurinhas da Copa do Mundo da Rússia. Empolgada, entrou na onda e foi colar as figuras, mas quando abriu os pacotes, uma surpresa: todos tinham apenas imagens de Neymar.

“Olha o que eu ganhei! Não tive tempo de comprar o meu, mas eu ganhei. Abri o primeiro saquinho e olha a primeira figurinha! Falei: ‘Meu Deus, não acredito, é muita conexão… É uma cilada, Bino, é um jogo. Não acredito que fizeram esse jogo comigo”, disse ela em vídeo postado nas redes sociais.

“Interessados, favor entrar em contato. Nunca pensei que diria isso, mas eu estou dando meu namorado para quem quiser! Eu troco por qualquer um, por favor!”, brincou.