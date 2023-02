Bruno Gaga desiste do BBB 23: “Cheguei no meu limite”

Nesta sexta-feira (17), Bruno Gaga apertou o botão da desistência do BBB 23, reality show da TV Globo. “Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito”, desabafou o assistente de farmácia.

publicidade

Assim que ele apertou o botão, alguns brothers correram até Bruno. “Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Eu estava sofrendo muito”, continuou a dizer aos participantes.

🚨 Confira o momento em que Bruno Gaga apertou o botão e desistiu do #BBB23 pic.twitter.com/03FsWLNJpy — Tracklist (@tracklist) February 17, 2023

publicidade

Depois de ser consolado, Bruno Gaga foi chamado ao confessionário e se despediu dos colegas, que aplaudiram sua trajetória no BBB 23.

A equipe de Bruno disse, em nota publicada nas redes sociais, que o sonho dele era participar do Big Brother para mudar a vida da família e mostrar sua personalidade contagiante. “No entanto, desafios, pressões e auto julgamentos desencadearam em Bruno crises de ansiedade e uma tristeza da qual ele nunca tinha lidado. Por esse motivo, ele preferiu sair”, diz o comunicado.