Bruno & Marrone, Murilo Ruff e Eduardo Costa se apresentam na Festa do Peão de Jandira

Após mais de 10 anos, a cidade de Jandira receberá, entre os dias 9 e 12 de março, a 23ª edição da Festa do Peão. Entre as atrações confirmadas estão a dupla sertaneja Bruno & Marrone e os cantores Murilo Huff, Gustavo Mioto, Yasmin Santos e Eduardo Costa.

A Festa do Peão de Jandira será realizada na Praça de Eventos da cidade e contará com camarotes decorados, praça de alimentação, rodeio, baile da rainha, queima do alho, entre outras atrações.

Os ingressos já podem ser adquiridos de diversas formas: ao doar 1 kg de alimento não perecível no Jardim Plaza Shopping a partir de segunda-feira (13) e trocar pela entrada, ou garantir através do site seoingresso.com, com valores a partir de R$ 5. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 93030-5505.

Rainha do Rodeio

Estão abertas as inscrições para a “Rainha do Rodeio”. Elas podem ser realizadas na Secretaria de Comunicação (Rua Elton Silva, 1.000 – Centro de Jandira) ou no próprio escritório do evento (Rua Carmine Gragnano, 108 – sala 4).

Confira a programação completa da Festa do Peão de Jandira:

9/03 (quinta-feira): Bruno & Marrone;

10/03 (sexta-feira): Murilo Huff;

11/03 (sábado): Gustavo Mioto e Yasmin Santos;

12/03 (domingo): Eduardo Costa.Rainha do Rodeio