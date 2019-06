BTS, banda coreana comparada aos Beatles, inova ao lançar músicas em game

O sucesso da banda de k-pop BTS foi comparado pela revista Billboard, uma das mais conceituadas da indústria da música, à beatlemania dos anos 1960. Mas se a histeria causada nos fãs é semelhante entre os garotos de Seul e os de Liverpool, a forma de lançar músicas é muito diferente e inovadora – como se pode ver com a chegada, nesta sexta (21) de “All Night”, faixa inédita do BTS criada exclusivamente para o aguardado game mobile BTS WORLD.

Além de “All Night”, outras duas músicas do jogo já foram reveladas: “Dream Glow”, feita em parceria com Charli XCX, e “A Brand New Day”, com Zara Larsson. A trilha completa, exclusiva ao jogo, estará disponível em 28 de junho.

“All Night” é um hip hop com ritmo sossegado e uma vibe tranquila dos anos 90. A música conta com a participação de RM e SUGA, do BTS, assim como do Juice WRLD, o rapper emo que dominou as rádios com hits como “Lucid Dreams”.

A canção, produzida pelo RM, incorpora beats do Powers Pleasant, co-fundador da Pro Era collective e produtor de hits como “Devastated”, do Joey Bada$$, resultando em um rap melódico.

BTS WORLD, o aguardado game da Netmarble que transforma o jogador em o gerente do grupo BTS, será lançado mundialmente na quarta-feira, 26 de junho. O app é uma jornada interativa que leva o jogador de volta à época antes do início da banda. Como gerente do grupo, com a meta é transformá-los em superstars.

Há várias missões em que é possível escolher cards de membros do BTS para terminar a missão e avançar no jogo. Coletar e atualizar estes cards fará com que novas histórias sejam abertas, e o jogador pode interagir virtualmente com o BTS.

Além da história principal do BTS WORLD, o jogo apresenta histórias individuais de cada membro do grupo como personagem principal. A Netmarble lançou prévias dessas histórias no site do BTS WORLD – são seis disponíveis até o momento, incluindo a do RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin e V. A última história, com o Jung Kook, chega neste sábado (22).