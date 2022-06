Bullguer chega ao SuperShopping Osasco

O Bullguer, rede especializada em smashburguers, acaba de chegar ao SuperShopping Osasco. A unidade está localizada no 2° Piso do empreendimento.

Agora, o público pode se deliciar com o cardápio repleto de lanches artesanais exclusivos. Entre eles, o Standard (com pão de brioche, carne e queijo); Bullguer (versão especial de hambúrguer, queijo, carne, picles e molho Bullguer); Lumberjack (pão, carne bacon, queijo, picles e molho Bullguer) e Stencil (pão, carne, queijo, cebola roxa, tomate alface e molho Bullguer).

No cardápio há ainda versões das batatas crocantes por fora e macias por dentro, temperadas com o tempero da casa e que acompanham maionese Bullguer, além de opções de sobremesas e bebidas, com destaque para a Berrie Lemonade (preparada com limão Tahitti, limão siciliano e amora).

Na região, além da loja inaugurada no SuperShopping Osasco, Bullguer tem unidades no Shopping Tamboré, em Barueri, e no Open Mall The Square, na Granja Viana, Cotia. A rede conta ainda com diversas unidades na capital paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.