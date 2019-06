Burger King agora tem lanches a R$ 5

Sete sanduíches icônicos do Burger King entram para a nova plataforma de King Ofertas oferecendo sanduíches a partir de R$ 5,00 cada. No menu promocional, o Chicken Jr., Cheeseburger e Cheddar reduzem seus preços e agora saem por apenas R$ 5,00 cada (antes custavam R$6,90).

O Cheeseburger Bacon e o Rodeio também tiveram seus preços reduzidos e agora custam R$ 6,50. Já o Big King e o Cheeseburger Duplo custam R$7,90.

“Queremos oferecer experiências cada vez melhores para os nossos consumidores, e dessa vez não seria diferente ao oferecermos produtos numa faixa de preços ainda não explorada – seja para aquele consumidor com fome de descontos ou para aqueles que querem incrementar o seu combo com mais uma opção de sanduiche”, diz Ariel Grunkraut, diretor de Marketing e Vendas do Burger King Brasil.

A promoção está disponível por tempo limitado. Alguns restaurantes da rede não participam da promoção (confira aqui).