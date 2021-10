Burger King oferece brindes em dobro e combos exclusivos na Semana das Crianças

O Burger King, com restaurantes em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, já iniciou as comemorações do Dia das Crianças. Para alegrar a criançada, a rede de fast food disponibiliza combos promocionais que vêm com brindes em dobro.

publicidade

O primeiro combo exclusivo conta com 1 combo King Jr. (kids burger, maçã, batata pequena e água de coco), 1 brinde Liga da Justiça, 1 brinde surpresa e 1 combo de sanduíche da promoção BK Todo Dia, com batata frita média e bebida refil.

O segundo combo, que também é exclusivo da ação, contém itens do King Jr., 1 brinde Liga da Justiça, 1 brinde surpresa e 2 combos de sanduíches da promoção BK Todo dia, com batatas médias e bebida refil.

publicidade

Os dois combos podem ser adquiridos nos balcões dos restaurantes do Burger King, mediante apresentação do cupom de desconto disponível no site do Bk, a partir de R$ 49.

A ação do Burger King, Brinde em Dobro, que celebra o Dia das Crianças é válida em todas as unidades da rede no país enquanto durarem os estoques.

publicidade

NOVIDADE// O Boticário lança produtos com cheiro de Bubbaloo tutti-frutti