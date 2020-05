C&A atrasa pagamento de aluguel de sua sede em Alphaville

Em meio à crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, a rede varejista C&A está com o pagamento do aluguel de março de sua sede, em Alphaville, Barueri, atrasado, segundo o Estado de S. Paulo.

A empresa ocupa dois conjuntos comerciais, cujo proprietário é um fundo imobiliário administrado pela Rio Bravo, que declarou ter analisado os demonstrativos financeiros da C&A e o entendimento foi de que há grande solidez em sua situação econômico-financeira. Assim, o pagamento do aluguel poderia ter sido feito.

A C&A afirmou ao Estadão que “entende o momento atual e está buscando opções para manter as relações comerciais saudáveis com seus parceiros”.