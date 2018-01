Cabaña Osasco realiza primeira noite de tango e jazz do ano

No dia 26 de janeiro, sexta-feira, a partir das 20h, acontece a primeira edição do ano da Tradicional Noite de Tango e Jazz do restaurante Cabaña Osasco.

No evento, um casal faz entradas da tradicional dança pelo salão enquanto o cliente degusta um legítimo churrasco argentino. Ideal para celebrar confraternizações, a dois, em amigos, família!

Menu completo com salada, principal e sobremesa a partir de R$ 49,90. Couvert artístico R$ 7,90. Estacionamento gratuito. A casa Aceita todos os cartões de crédito, débito e tíquetes refeição Alelo e Sodexo. Reservas pelo site ou (11) 4889-9889.